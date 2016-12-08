В России официально создан Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Об этом заявил Александр Плутник, глава Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, на базе которого и появился фонд.

Согласно решению правительства, застройщики будут перечислять в фонд 1% от стоимости каждого договора дольщика или суммарно всех. В случае, если у компании возникнут проблемы, эти деньги будут использованы для того, чтобы достроить дом.

– Средства фонда не будут тратиться на проблемы прошлых лет. Он позволит в будущем гражданам чувствовать себя более защищёнными и позволит больше инвестировать в жилье на стадии строительства, – заявил Плутник.

Министр строительства и ЖКХ страны Михаил Мень отметил, что нынешняя система страхования рисков не работает.

– С 1 января 2017 года в отношении новых объектов строительства застройщики будут делать взносы в Фонд защиты прав граждан. Работа Фонда повысит инвестиционную привлекательность принципа ДДУ. Это гарантия минимизации рисков, в отличие от нынешней системы, где страхование не работает, – говорит чиновник.