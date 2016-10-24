За месяц со старта продаж iPhone 7, нового флагмана от Apple, цена на гаджеты упала на 12%. Официальная стоимость "семёрки" – 56,6 тыс. рублей. Аналогичное падение цены на iPhone 6s заняло полгода, отметили эксперты проекта Hi-Tech Mail.ru.

Цена действительно снизилась слишком быстро, даже несмотря на то, что ритейлеры практически не зарабатывают на продаже флагманов, отмечают в Hi-Tech Mail.ru. За первый день в России продали около 10 тысяч iPhone 7. Правда, количество предзаказов достигло 20 тысяч, и выполнить смогли далеко не все.

При этом стоимость флагманского устройства в России остаётся самой высокой в Европе (выше, чем в Норвегии, в пересчёте на евро). Дешевле же всего iPhone 7 стоит в Великобритании.