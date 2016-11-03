В петербургской школе №264 (Кировский район) 29 октября прошёл первый в России урок в режиме виртуальной реальности. Вооружившись шлемами, ученики смогли окунуться в реконструкцию событий, которые происходили на Ладожском озере зимой 1941 года, когда вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады. Таким образом петербургский стартап Piligrim XXI​, занимающийся технологиями дополненной реальности в сфере туризма, презентовал свой проект "Дорога жизни".

По словам Ильи Коргузалова, креативного директора компании, дети почувствовали себя непосредственными участниками строительства и обороны военного маршрута.

- Они увидели караваны знаменитых полуторок с грузами и людьми, уходящие на Большую землю, наблюдали работу водолазов и регулировщиков, сцены воздушного боя и залпы зениток. Словом, полностью погрузились в подлинную атмосферу тех легендарных дней, - объясняет Коргузалов.

Как отмечает представитель компании, реконструкцию изначально старались сделать максимально точной.

- Проект создавался по инициативе Музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни», - отмечает Коргузалов. - Сюжет приложения мы писали вместе со специалистами музея, изучая архивные материалы, отсматривая фотографии и документальные съёмки, общаясь с очевидцами.

В 2014 году компания Piligrim XXI​​ создала парк дополненной реальности в Лудзенском замке (Латвия), дав возможность побродить по развалинам со смартфоном и увидеть, как сооружение выглядело в Средние века. За следующие два года петербургский стартап реализовал пять аналогичных проектов в разных странах Европы.