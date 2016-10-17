Убийство ополченца Моторолы (полковник Арсений Павлов) не должно использоваться сторонами конфликта в Донбассе в качестве повода для эскалации ситуации и возобновления активных боевых действий, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, сообщает "Интерфакс". По его словам, прежде чем делать выводы, надо узнать кем именно был убит ополченец Моторола.

"...эта трагедия не должна автоматически становиться аргументом в конфликте между Киевом и Донецком без должных на то оснований", - заявил он, комментируя гибель Моторолы.

При этом он добавил, что в случае, если ответственность за теракт лежит на украинских властях, то им придётся ответить за всё по полной программе.

"Но если и когда основания и доказательства причастности Киева появятся, Киев должен будет отвечать в полном объеме и перед всем международным сообществом за акт политического терроризма", — добавил он.

Надо отметить, что в тоже время в ДНР уже заявили о сходстве бомбы, которой был убит Моторола и того взрывного устройства, которое использовали при покушении на Захарченко.

"Специалистами экспертно-криминалистического центра МВД было проведено исследование фрагментов обнаруженного на месте происшествия взрывного устройства, в результате которого было установлено, что состав взрывчатого вещества и конструкция бомбы аналогичны тем, которые были обнаружены при покушении на главу республики Александра Захарченко", - говорится в сообщении МВД ДНР, распространенном пресс-службой министерства.

Напомним, что 16 октября было совершено совершено убийство ополченца Моторолы. Взрывное устройство было активировано в лифте дома ополченца, когда он был в самом эпицентре взрыва. По мнению представителей ДНР, убийство Моторолы было спланировано и реализовано украинской диверсионно-разведывательной группой, чтобы расшатать ситуацию в регионе. Власти ДНР пообещали, что гибель Моторолы не останется безнаказанной.

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