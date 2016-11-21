Жители Дальнего Востока скоро могут стать настоящими золотодобытчиками, так как амурские учёные научились получать золото из угля. Информация об этом была опубликована на сайте регионального отделения Российской академии наук.

Согласно указанной на сайте информации, добывать драгоценный металл из угля стало возможным благодаря особой экспериментальной установке. Она способна извлекать до одного грамма драгоценного металла из тонны сжигаемого топлива. Данное количество кажется незначительным, но, по словам учёных, из расчётов получается, что котельные лишь нескольких областей Дальнего Востока выбрасывают на ветер огромные суммы денег, если учесть объёмы сжигаемого топлива.

"То, что на фильтрах осаждаются как полезные, так и вредные компоненты, уже доказано учеными Амурского научного центра. Если установка даже половину будет улавливать – это, скажем, полграмма на тонну, то легко пересчитать какой это экономический эффект. То есть тонну спалили – 1500 рублей получили", – приводит сайт слова генерального директора ООО "Комплексные инновационные технологии Амурского научного центра" Олега Агеева.

Принцип действия установки прост. Дым от сгоревшего угля проходит стократную систему очистки. Сначала примеси (в том числе вредные) вымываются водой, а после улавливаются фильтрами. Именно из них извлекают золотоносный концентрат, который затем можно отдать для аффинажа.

Чтобы проект получил толчок, учёные намерены получить в Сколково грант в размере 1,5 миллиона рублей на разработку первой экспериментальной установки по добыче золота из угля, ее планируется внедрить в 2017 год на одной из котельных области.