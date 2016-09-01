Всего пять банков из ТОП-50 предлагают банковские карты для школьников и студентов. К такому выводу пришли эксперты сервиса "Сравни.ру". "Пластик" для детей от 6 лет и подростков выпускают Бинбанк, МТС-Банк, ВТБ Банк Москвы, Сбербанк и Росбанк.

Наиболее выгодные условия у Бинбанка. Его карта "Юниор" бесплатна в обслуживании, на остаток средств по счёту начисляется 7% годовых, что даёт ребёнку возможность самостоятельно зарабатывать деньги, а счёт подконтролен родителям, говорится в обзоре интернет-сервиса.

МТС-Банк предлагает самую выгодную карту для студентов, которая даёт повышенный кэшбэк на покупки и является бесплатной в обслуживании.

Сбербанк позволяет детям оформить карту с 14 лет. Её преимущество, отмечают в "Сравни.ру", в том, что она даёт право на участие в программе "Спасибо", то есть на накопление баллов, которые затем можно потратить.

На карту ВТБ Банк Москвы можно записать полис ОМС и проездной, но доступна она только учащимся средних школ столицы.

Наконец, Росбанк предлагает карту с 18 лет, позволяющую получать скидки в 119 государствах мира.