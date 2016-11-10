Первый в России общественный холодильник появится 13 ноября в Петербурге. Любой желающий сможет положить в него продукты или наоборот – забрать. Проект реализуется совместно группой "Фудшеринг. Отдам даром еду", которая работает в соцсети "ВКонтакте", и благотворительным магазином "Спасибо!" (8 линия В.О., д. 55). В нём и установят холодильник для всех.

Фудшеринг – движение, которое пришло в Россию из Европы и призывает людей не выбрасывать ненужные продукты, а отдавать их. Группа в соцсети "ВКонтакте" объединяет почти 25 тыс. человек.

По словам Александры Лёгкой, руководителя проекта, идея развивать фудшеринг в России родилась, когда она узнала, сколько еды выбрасывают магазины и кафе, а также сами люди.

– Теперь мы решили выйти за пределы группы. Для этого мы и ставим общественный холодильник в Петербурге, – отмечает она.

Лёгкая считает, что такой холодильник может прийтись ко двору тем, кто, к примеру, уезжает в отпуск и не хочет выбрасывать невостребованную еду.