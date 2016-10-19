Эксперты российской армии заявили о завершении создания закрытого сегмента сети. Это позволит легко и безопасно передавать любую важную информацию.

"Закрытый сегмент передачи данных" не соединен с глобальной интернет-сетью. У него уже есть свой почтовый сервис. Именно там будут циркулировать письма с грифом "Особой важности", пишут "Известия".

"Последние работы были закончены в конце лета нынешнего года, после чего сеть функционирует в полном объеме", - заявил изданию представитель Минобороны.

Теперь сеть будет расширятся, а в воинских частях и других военных учреждениях начнётся установка дополнительных терминалов.

Основной ресурс сети доступен по адресу mil.zs, на нем созданы домены третьего уровня. При этом заходить на сайты ЗСПД можно только через компьютеры, которые прошли сертификацию Восьмым управлением Генштаба. (Оно отвечает за гостайну.)

Известно, что в каждой воинской части стоят серверы, шифрующие и передающие информацию. Подключить к ним "флешку", принтер, сканер, смартфон или другое устройство невозможно.

Как ранее сообщалось, "военный интернет" частично базируется на арендованной инфраструктуре "Ростелекома", частично – на собственной распределенной инфраструктуре министерства.