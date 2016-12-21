В России сегодня, 21 декабря, в обращении появятся монеты в три рубля. Монета будет из серебра, к тому же - ограниченным тиражом, всего десять тысяч штук. Выпуск Центробанк приурочил к проведению Кубка конфедераций в 2017 году.

Кроме того, в честь спортивного события выпустили единой монетой и 50 рублей. Тираж новой золотой ”деньги” - еще меньше, пять тысяч штук.

ЦБ РФ представил на своем сайте изображения будущих монет. Так, на оборотной стороне расположено рельефное изображение Кубка конфедераций FIFA на фоне российского фольклорного орнамента. Внизу по окружности – надпись "Кубок конфедераций FIFA 2017".

Кроме того, "в ход пойдут" монеты тем же номиналом, 3 и 50 рублей, - в честь Чемпиона Мира по футболу - 2018. На них - рельефное изображение Кубка мира, справа – надпись "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России". Тираж этих монет значительно больше: серебряной – до 300 тысяч штук, золотой – до 100 тысяч штук.

- Также Чемпионату мира по футболу 2018 года посвящены четыре памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля и памятная монета из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях, - указано в сообщении ЦБ РФ.

Эта серия серебряных монет будет посвящена городам - Екатеринбургу, Казани, Калининграду и Саранску. Рядом расположен футболист, отбивающий мяч. Тираж каждой монеты – до 24 тысяч штук.