С 1 января 2017 года в России начнёт действовать новый вид наказания – принудительные работы. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на слова замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) Валерия Максименко.

Отмечается, что данный вид наказания будет применяться в отношении лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

Осуждённые будут направляться на проживание в исправительные центры, при этом, они не смогут самостоятельно выбирать или менять работы, а также покидать учреждение без разрешения администрации.

По прошествии трети срока наказания без нарушений осуждённому могут разрешить проживать с семьёй за пределами центра.

Первые центры по приёму осуждённых откроются 1 января 2017 года – речь идёт о четырёх центрах и семи участках. Эти учреждения смогут принять 900 человек.

Напомним, что принудительные работы были включены в Уголовный кодекс России в качестве одного из видов наказания в декабре 2011 года. Они должны были начать применяться в 2013 году, но из-за неготовности исправительных центров, это решение было отложено сначала до 2014 года, а после до 2017 года.