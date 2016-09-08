В России может остаться только 100 федеральных банков. Такую оценку дали в Ассоциации региональных банков "Россия" в преддверии Международного банковского форума, который проходит в Сочи. Остальные кредитные организации (согласно реестру ЦБ, более 500 штук) попадут в новую категорию – региональных банков, а их работа будет ограничена рамками отдельных субъектов РФ. Кроме того, они не смогут осуществлять трансграничные операции и сделки с нерезидентами страны. Ранее заместитель председателя Центробанка Алексей Симановский оценивал долю региональных банков после введения градации в половину от общего числа (около 300 штук).

Как заявил на форуме Михаил Сухов, другой зампред ЦБ, разделение банков в России на федеральные и региональные может быть оформлено официально в начале 2018 года. В первую категорию попадут те структуры, капитал которых будет не меньше 1 млрд рублей. Планка для признания региональным банком будет существенно ниже – 300 млн.

Цель введения градации в том, чтобы снизить риски для банковской системы, а также количество отзываемых лицензий, говорит Metro Александр Гребенко, банковский эксперт.

– По сути это единственная альтернатива дальнейшему массовому отзыву лицензий у кредитных организаций, – рассказывает он. – По новым требованиям банки должны довести собственный капитал до 1 млрд рублей. Примерно половина банков в России не соответствуют этой планке. Да и в принципе им это не нужно. Они и так работают в одном регионе, максимум в соседних. А так сменил статус, получил льготы, продолжил работать. Что касается ограничений, в частности, по трансграничным операциям, то было бы странно, если бы пряник обошёлся без кнута. А то многие банки стали бы делиться, чтобы получить льготы. Главное, что для клиентов ничего не изменится. Они будут уверены, что у их банка завтра не отзовут лицензию.

Для Петербурга разделение банков на федеральные и региональные большого значения иметь не будет, отмечает Владимир Джикович, президент Ассоциации банков Северо-Запада.

– У нас в основном представлены крупные игроки федерального уровня. Остальные сделают выбор: перейти в категорию региональных или соответствовать требованиям ЦБ, – заключает он.