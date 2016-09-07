В России могут ввести обязательные платежи в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) для неработающих граждан трудоспособного возраста или ограничить им доступ к бесплатной медицинской помощи. С такой инициативой выступила Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации.

По словам сенатора, в России "молодые тунеядцы" не работают, а взносы за них платят "врачи и учителя".

– Он неработающий, но пусть заработает две тысячи в месяц, чтобы заплатить в Фонд обязательного медицинского страхования. Представляете, какую нагрузку это снимет. Острейшая проблема, – отметила Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента поручила провести по этой теме совещание через месяц.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец, курирующая социальный блок в правительстве, рассказывала о том, что из 75 млн трудоспособных граждан налоги платят только 48 млн. Остальные работают неофициально. В кабмине уже не единожды обещали заняться выведением неофициально занятых в прозрачную плоскость. В частности, Андрей Пудов, заместитель министра труда, анонсировал возможность введения в России "налога на тунеядцев".

По словам Валерия Оськина, руководителя Комитета по труду, занятости и социальному обеспечению Московской торгово-промышленной палаты, решать проблему в целом необходимо и сам посыл у Матвиенко правильный, но делать это не стоит столь радикальными мерами. Иначе эффект будет противоположным.

– 25 лет с момента развала Советского Союза в России происходило разрушение системы трудовых отношений, – говорит он Metro. – Четверть века государство не обращало внимание на молодых специалистов, на их трудовую и профессиональную ориентацию. Молодым людям в том числе никто не объяснял, что такое трудовые обязательства. И если сейчас сделать так, как говорит Матвиенко, это нанесёт серьёзный удар по человеческому капиталу в России. Представьте, что 25 лет родители не занимались вашим воспитанием, а теперь критикуют вас за то, что вы ведёте себя как-то не так. Решение, исходящее из Совфеда, – это предложение ударить этого молодого человека поленом по голове. Какова будет ваша реакция? Вы уйдёте. Достаточно посмотреть, что твориться с пенсионной реформой, чтобы понять: никто не уверен в том, что будет завтра.