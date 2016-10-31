Сбербанк планирует изучить возможности предоставления банковских услуг в мессенджерах Telegram, Facebook и WhatsApp. Об этом говорится в запросе предложений, опубликованных в документации банка.

Главную кредитную организацию страны интересуют две операционные системы – iOS и Android. Компания, которая возьмётся за заказ, должна будет разработать под них приложение, позволяющее оказывать банковские услуги через популярные мессенджеры, пишет "Интерфакс".

Среди других запросов от Сбербанка, содержащихся в документации, – возможности перевода денег от физических лиц физическим лицам – p2p.

– Это логичное движение в сторону молодой аудитории, – комментирует Metro задание Андрей Сотниченко, банковский аналитик. – Мессенджеры – главный тренд в общении в интернете последнего времени. И потенциал роста у них не исчерпан. Сегодня компании стремятся к тому, чтобы предоставить услугу там, где человек проводит больше всего времени, где ему удобно.

Что касается p2p, то это популярная в Европе банковская услуга, которая выражается, в первую очередь, во взаимном кредитовании в социальных сетях и интернете.

– Банки посмотрели на европейскую практику и хотят приобщиться к этому процессу, – заключает аналитик.