Дополнительное "медицинское сопровождение", похожее на практикуемый в Германии Idiotentest ("тест на идиота"), может быть введено в России в первую очередь для тех водителей, которые неоднократно привлекались за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника ГИБДД МВД РФ Владимира Кузина.

В Германии, если водитель набирает определенное число баллов за допущенные правонарушения, его направляют на специфическое медицинское тестирование Medizinisch-Psychologische Untersuchung, в просторечье — Idiotentest, пройти которое не так просто.

В России предлагают исходить из числа совершенных правонарушений, например, три и более нарушения из списка, определенного законодателем.

- Что касается самого вопроса дополнительной проверки водителя, на сегодняшний день такие усиленные требования уже есть. Это пересдача, в ходе которой лицо проходит дополнительное медицинское освидетельствование и подтверждает знания ПДД для возврата водительского удостоверения. Эти меры сейчас связаны в большей степени с водителями, задержанными в состоянии опьянения, — цитирует Владимира Кузина агентство.

Кроме того, по словам представителя ГИБДД, на сегодняшний день рассматривается возможность дополнительного "медицинского сопровождения" подобного лица. С водителем, регулярно совершающим нарушения в состоянии опьянения будут проводить беседы врач-психиатр, врач-нарколог и другие специалисты.

Что касается введения этой процедуры для других участников дорожного движения, то пока есть только некие предложения, которые, по словам замглавы ГИБДД, "следует еще очень внимательно изучить и вынести их на широкое обсуждение".