Россия в 2017 году может ввести маркировку продуктов питания, в которых содержится пальмовое масло. Об этом заявил Джамбулат Хатуов, заместитель руководителя Министерства сельского хозяйства.

– Вы знаете, что российская сторона вынесла на обсуждение, мы рассчитываем, надеемся, что следующий год будет начат с окончательного решения по этому вопросу, – цитирует чиновника "Прайм".

По словам представителя Минсельхоза, потребителю такая мера будет полезна, прежде всего, в плане выбора молочных продуктов. Часть производителей, отмечает Хатуов, ситуацией злоупотребляют и подменяют молочные жиры растительными. Теперь у покупателя будет выбор.

Идею в октябре прошлого года предложил министр сельского хозяйства Александр Ткачёв. Тогда он назвал и примеры маркировки. К примеру, "пальмовый йогурт" или "пальмовый коктейль".

Одновременно Национальный союз производителей молока выступил за ограничение ввоза в Россию пальмового масла. А правительство рассматривало вариант введения в стране налога на продукцию, содержащую этот компонент. Но позже от идеи отказались.

По словам Александра Борисова, сопредседателя Союза потребителей "Росконтроль", если рассматривать данную инициативу, как борьбу с фальсифицированной продукцией, то выиграет и потребитель и добросовестный бизнес.

– Ведь сегодня на полке рядом и по одной цене лежит продукция, например, молочная, которая содержит только молочный жир, и та, которая содержит растительные жиры, о чём на упаковке «скромно» умалчивается, – говорит он Metro. – По нашим данным, недостоверную информацию в маркировке имеет около 60% товаров, по отдельным категориям – до 80%. Существующая сегодня маркировка продуктов не только не соответствует потребностям и интересам потребителей, но и откровенно вводит их в заблуждение. Чаще всего речь идёт о желании скрыть присутствие в составе непопулярных у потребителей ингредиентах – пищевых добавок, заменителей натурального сырья и различных суррогатных ингредиентов – или вообще выдать товар за другой, более высокого качества. При этом производитель и продавец фактически не несут никакой ответственности за производство и продажу продукции, нарушающей требования Технических регламентов.

Если же рассматривать данную инициативу как прозрачное информирование потребителей о составе продукта, то надо смотреть шире, ведь на прилавках лежат и псевдодетские продукты, и псевдодетская колбаса, и масса других продуктов, вводящих потребителя в заблуждение, продолжает Борисов.

– Росконтроль направил проект изменений к техническому регламенту Таможенного союза для обращения в Евразийскую экономическую комиссию, – отмечает эксперт. – Мы предлагаем определить чёткие критерии, которые позволили бы сделать маркировку всех пищевых продуктов достоверной, не вводящей потребителя в заблуждение и позволяющей сделать обоснованный выбор товара, а также обязать изготовителя указывать полные и понятные потребителям названия всех ингредиентов, входящих в состав продукта.