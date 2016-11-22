В Москве произошёл пожар недалеко от станции метро "Крестьянская Застава", в результате возгорания один человек погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

По словам собеседника агентства, пожар разгорелся на площади 15 квадратных метров. Началось возгорание в квартире на седьмом этаже. Чтобы обеспечить безопасность жильцов дома, их срочно эвакуировали из здания. Тело скончавшегося обнаружили после разбора завалов.

Эксперты сейчас изучают место происшествия, причины ЧП устанавливаются.