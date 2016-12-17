В турецком городе Кайсери 17 декабря заминированный автомобиль взорвался рядом с автобусом, перевозившим военных, сообщает ТАСС.

В результате взрыва погибли 13 военнослужащих, 48 – получили ранения. Не исключаются жертвы среди мирного населения. Все раненые были доставлены в больницу, район взрыва оцепила полиция.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

Взрыв прогремел около 08:45 в 500 м от основного входа в Университет Эрджиес. По предварительным данным, водитель заминированной машины поравнялся с автобусом, который затормозил на остановке, и привел в действие бомбу. В автобусе ехали находящиеся в увольнительных солдаты Командования бригады спецназа Кайсери.

Турецкие власти считают, что теракт в Кайсери по исполнению похож на теракт, который произошёл в Стамбуле 10 декабря.