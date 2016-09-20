Примерно сотня школьников устроила массовую драку в Лондоне. В результате масштабной потасовки, в ходе которой учащиеся использовали бейсбольные биты, пострадали два человека, которых доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает. Семеро участников драки были арестованы. Об этом сообщает BBC.

Драка началась около паба Duchess of Kent. По словам свидетелей, в потасовке участвовали и совсем юные школьники в возрасте примерно 11 лет.

На размещенной в Сети видеозаписи видно, как школьники пинают тех, кто упал. Сейчас полицейские устанавливают причину потасовки.

Рэйчел Брант описала местность, где произошла драка, как "район боевых действий с обломками дубинок и ножек от столов на траве".