Восемь детей и педагог школы-интерната из села Токко пострадали в результате ДТП в Олекминском районе Якутии. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Водитель автомобиля УАЗ-3962, перевозивший школьников, не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства.

В автобусе находились воспитанники школы-интерната 13-14 лет, которые вместе с педагогом направлялись на конференцию "Шаг в будущее" в Олекминск. При этом сопровождение автобуса с детьми автопатрулем ГИБДД не было организовано, подчеркнули в Следственном комитете.

Пострадавшие доставлены в больницу. По предварительным данным, школьники в результате ДТП получили ушибы и ссадины. Педагог получила перелом кисти.

По данным следствия, водитель, перевозивший детей, занимается частным извозом. По факту ДТП начата доследственная проверка.

- Следователям предстоит установить обстоятельства, при которых перевозкой воспитанников школы-интерната занималось частное лицо, а также установить наличие документов, разрешающих перевозку пассажиров, причины и условия, способствовавшие произошедшему. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, организовавших перевозку детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в ведомстве.