Авария в Выборгском районе Петербурга произошла во вторник, 6 сентября, на перекрёстке проспекта Мориса Тореза и Институтского проспекта. О столкновении двух машин, в результате которого одна из них повалила столб с дорожным знаком, очевидцы сообщили в соцсети в 11.36. Само ДТП произошло немного раньше.

"Примерно в 11:05 произошло ДТП на пересечении пр. Мориса Тореза с Институтским пр. и ул. Курчатова, - пишут очевидцы в соцсети в сообществе "ДТП и ЧП / Петербург". - Серебристая Honda Jazz и Ford Kuga. У Jazz снесена морда, а "паркетник" улетел на тротуар к остановке общественного транспорта (в сторону Пл. Мужества), снеся по пути светофор. Светофор почти долетел до остановки".

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители. Как отмечают очевидцы, участники ДТП не получили серьёзных травм. Также никто не пострадал на остановке общественного транспорта.