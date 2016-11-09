Посол США в России Джон Теффт Москве устроил в московской резиденции Спасо-хаус ранний прием, на котором гостям предоставлялась возможность проследить за последними часами подсчёта голосов избирателей в США.

Тефф лично приветствовал большинство приглашённых и предлагал им отведать традиционный завтрак дня выборов - кофе с пончиками.

– Сахар и кофеин – все, что нужно в день выборов, – шутил он.

Гости также могли принять участие во "внутреннем", шуточном, голосовании и сфотографироваться с картонными изображениями кандидатов в президенты – Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.

Пресс-атташе американской дипмиссии в Москве Мария Олсен поделилась впечатлениями от этого напряжённого дня с Metro.

"Я голосую уже почти 30 лет. И в каждых выборах, в которых я участвовала, я не знала, каким будет исход. Я встала сегодня утром в 1 ночи по Москве и начала смотреть трансляцию. И я очень-очень нервничала. Будучи дипломатами, мы не можем заявлять о своих предпочтениях. Но мы очень ждали этого дня и счастливы были разделить эти несколько часов с нашими гостями в Москве. Мы гордимся своими выборами и мы считаем, что нам необходимо демонстрировать, как это проходит другим людям, обмениваться опытом и впечатлениями.

Мы все еще работаем на президента Обаму, пока новый глава государства не пройдёт церемонию инаугурации 20 января. И все, что касается дипломатических отношений с другими странами, – вектор этой политики задает президент.

Все дипломаты подают заявления об отставке после выборов нового президента. Как правило, новый глава государства оставляет часть своих представителей в других странах, а часть заменяет".