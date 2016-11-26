Сообщение о пожаре в Приморском районе Петербурга в Ольгино поступило на пульт дежурных "01" 26 ноября в 08.40. Уже через 10 минут на месте происшествия у дома 10 корп.1 по Советской улице было пять пожарных расчетов. В 09:20 ранг пожара был повышен до номера 1-бис.

- В двухэтажном с мансардой ресторане «Старая подкова» происходит горение на площади 100 кв.м., — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

Фото дымящейся мансарды выложили очевидцы в паблике "Лахта-Ольгино". По словам местных жителей, пострадавших при пожаре нет.

- Здание находится на ремонте и не эксплуатируется, - подтвердили в пресс-службе ведомства.

В 10:29 пожар был локализован. Ранг пожара понижен.