Петербургское котокафе "Республика Кошек" подвела итоги выборов. 16 сентября завершился второй тур, во время которого голосовали сами хвостатые питомцы. Первый этап завершился накануне - из пяти кандидатур выбрали двоих лидеров. По результатам интернет-голосования, со значительным отрывом победил Валлен Деламот, действующий президент Республики.

- Конкуренцию ему составила единственная дама среди кандидатов Дора Маар, монархист,- рассказал Metro Виталий, администратор котокафе. - Утром 16 сентября прошёл второй тур, в котором голосовали уже сами республиканцы.

Как отметил администратор котокафе, накануне также был составлен рейтинг кандидатов: в "Республике Кошек" установили коробки с изображением каждого из кандидатов. В какой коробке оказалось больше пожертвований от посетителей, у того кандидата был выше рейтинг.

Во время второго тура посетители кафе также могли оказать влияние на ход голосования, подкупая четвероногих избирателей. В зале были установлены две миски с фото Валлена Деламота и Доры Маар - к какой кормушке подошло больше котов-республиканцев, тот и победил.

- Валлен Деламот победил с перевесом в 6 голосов, - подытожил Виталий.

Напомним, что "Республика Кошек" существует в Петербурге уже пять лет. Выборы кошачьего президента проводятся во второй раз. Выборы путём открытого голосования проводились впервые.