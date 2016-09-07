В Республике Кошек в Петербурге накануне Единого Дня голосования пройдут свои выборы. С 7 сентября стартовало предварительное голосование в Сети. В паблике котокафе "Республика Кошек" можно проголосовать за одного из усатых кандидатов в президенты. По данным на 15.00, 93 человека уже выразили свои предпочтения. Со значительным отрывом лидирует действующий президент старейший эрмитажный кот Валлен Деламот.

- Он был признан лидером 5 лет, - рассказали в "Республике Кошек" Metro. - Но народных выборов тогда не было. Поэтому, чтобы выбрать действительно народного избранника, в кошачьей республике пройдут первые демократические выборы.

Проголосовать в соцсети любители кошек смогут до 15 сентября. Это первый тур, в котором петербуржцы, гости республики, определят наиболее удачную предвыборную программу и смогут проголосовать за понравившегося кандидата.

- 16 сентября пройдет второй, финальный, тур – голосовать будут коты-резиденты Республики, - уточнили Metro организаторы мероприятия. - Голосовать могут и гости Республики, и ее жители. При этом в Республике на официальном уровне разрешено спонсировать кандидатов в президенты, а также – подкармливать избирателей.

Накануне 16 сентября из 5 кандидатов по результатам Интернет-голосования выберут троих лидеров. А непосредственно в пятницу будут голосовать республиканцы: рядом с фотографиями троих лидеров поставят миски с кормом. Выиграет тот кандидат, к фотографии и миске которого подойдёт большее число котов-республиканцев. Всего в голосовании примут участие 22 четвероногих обитателя кафе.