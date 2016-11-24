Врачи из поликлиник Петербурга попали в рейтинг топ-500 лучших терапевтов страны. Всего в списке 17 медиков из северной столицы. Из них - четверо мужчин.

Сразу по два доктора представляют поликлинику №52 и поликлинику №14 - в последней отмечен врач Калюта Валерий Алексеевич, он имеет стаж работы 45 лет.

Самый большой стаж среди лучших терапевтов Петербурга - у Ворониной Веры Матвеевны из поликлиники №38 на Кавалергардской. Вера Матвеевна на посту вот уже 49 лет.

Еще один врач из рейтинга ведет прием в поликлинике Приморского района.

- Людмила Очеретина работает в поликлиническом отделении №121 поликлиники №114, - сообщает пресс-служба администрации Приморского района города, - Ее общий стаж работы в медицине – более 20 лет. На своем участке она обслуживает 1916 человек. Людмила Ивановна успешно организовала работу по проведению диспансеризации определенных групп взрослого населения, ветеранов Великой Отечественной войны, ежемесячно перевыполняет план работы на 5-10 %. Организовала работу дневного стационара в офисе врача общей практики.

Презентация первого независимого «Рейтинга терапевтов России» состоялась в Москве. В его разработке принимали участие исследовательские университеты и центры страны.

В рейтинг вошли участковые врачи-терапевты и врачи общей практики, оказывающие первичную медицинскую помощь и работающие в государственных учреждениях. Всего были обработаны данные по 46 665 врачам-терапевтам.

Петербургские врачи в рейтинге топ-500 терапевтов России (ОТСЮДА).

Крошкина Оксана Валерьевна (стаж 6 лет) СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №30"

Лапидус Валентина Николаевна (стаж - 44 года) СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 109"

Земский Егор Владимирович (стаж - 2) СПБ ГБУЗ "ГП №71"

Воронина Вера Матвеевна (стаж - 49) СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №38"

Соколова Татьяна Александровна (стаж - 36) СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №96"

Очеретина Людмила Ивановна (стаж - 24) СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 114"

Гусева Ольга Ивановна (стаж - 15) СПБ ГБУЗ "ПОЛИКЛИНИКА №48"

Лемеш Алексей Борисович (стаж - 22) СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №14"

Калюта Валерий Алексеевич (стаж - 45) СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №14"

Гутенкова Татьяна Юрьевна (стаж - 16) СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №43"

Ошаровская Виктория Васильевна (стаж -17) СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 52"

Никитинкова Галина Николаевна (стаж - 12) СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 52"

Селютина Светлана Игоревна (стаж - 3) СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №43"

Мельниченко Ирина Львовна (стаж - 14) СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №106"

Аверченко Галина Ивановна (стаж - 32) СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №96"

Шевченко Антон Константинович (стаж - 2) СПБ ГБУЗ "ПОЛИКЛИНИКА № 88"

Бутусова Елена Николаевна (стаж - 21) СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 52"