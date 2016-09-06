22 российский высших учебных заведения вошли в рейтинг лучших мировых университетов QS World University Rankings, составленный Quacquarelli Symonds (QS). Об этом во вторник сообщает РИА Новости.

Всего в рейтинг вошли 916 учебных заведений со всего мира, включая 22 российских.

Так, лучшим из российских вузов, по мнению QS, был признан Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) – он находится на 108 месте рейтинга), далее следуют Санкт-Петербургский государственный университет – 258 место, (это на две строчки ниже показателя 2015 года) и Новосибирский государственный университет – 291 место (по сравнению с прошлым годом поднялся на 26 позиций.

В топ-10 российских вузов также попали МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический университет, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Томский государственный университет, Томский политехнический университет, МИФИ, ВШЭ, Дальневосточный федеральный университет и Воронежский государственный университет.

Лучшими же в рейтинге QS стали Массачусетский технологический институт – 1 место мирового рейтинга, Стэнфорд – 2 место, Гарвард – 3 место, Кэмбридж – 4 место и Калифорнийский технологический институт – 5 место.