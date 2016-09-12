Депутаты Верховной рады Украины выразили своё возмущение в связи с шуткой комика Владимира Зеленского о том, что сейчас страна своим поведением напоминает ему порноактрису. На своих страницах в Facebook ряд народных избранников высказали своё мнение о подобном юморе. В частности, Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко призвал внести Зеленского в чёрный список и запретить его выступления на Украине.

"Надо запретить Зеленскому выступления в Украине. Пусть нищенствует на зарубежных помойках. P.s. Призываю Киевский ювелирный завод и всех остальных разорвать рекламные контракты с Зеленским и "95 кварталом ". Пусть рекламируют огни московского Кремля", - написал он.

Поддержал Ляшко его соратник и однопартиец Игорь Мосийчук, который не только обложил Зеленского матом, но и добавил, что "Наличие коррумпированных чиновников и не менее коррумпированного правительства не дает право этому лицедею унижать Украину и украинцев! Пусть о маме своей или жене так шутит..."

Сам комик также вставил свои пять копеек в словесную баталию в соцсетях и на своей странице ответил всем, кто возмутился его шутке.

"Суть проста этой репризы: достаточно брать кредиты за которые отвечать нашим детям, внукам и тем, кто будет жить после нас и нести ответственность за все те гадкие дела, которые творим мы. Мы – гордый народ, не попрошайки. Вот и все. Больше здесь нет других смыслов. Это шутка о поступках наших вершителей, нашей власти, не о людях и не о нашей стране", - заключил он.

Напомним, что актёр Владимир Зеленский, который является художественным руководителем творческой студии «Квартал-95», рассказал свою шутку на фестивале юмора в латвийской Юрмале. Высказывание комика мгновенно вызвало бурю гнева со стороны как народных депутатов, так и рядовых пользователей соцсетей.