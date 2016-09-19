Инцидент произошел 17 сентября в одном из домов на шоссе Революции, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Поздно вечером 31-летний Алексей Дмитриев выпивал вместе со своей матерью. Между ними вспыхнула ссора, и разъяренный молодой человек схватил женщину, стоявшую у окна, за ноги, пытаясь таким образом напугать ее. Но удержать свою мать мужчина не смог, и та выпала из окна второго этажа.

Подозреваемый сразу же вызвал полицию и скорую помощь. Пострадавшая была госпитализирована, но спасти ее медикам не удалось. Женщина скончалась от полученных травм.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неострожности. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.