В Пулково утром 27 сентября задержано несколько рейсов. Об этом сообщает онлайн табло аэропорта Петербурга. На час и больше отложен вылет самолетов в Москву, Тбилиси, Пензу, Омск, Череповец, Апатиты, Сыктывкар.

По данным Пулково, расписание сбилось из-за позднего прилёта самолётов. Сильный туман не помешал работе аэропорта.

Напомним, сегодня в Петербурге сильный туман. Видимость на дорогах серьезно снизилась.

По прогнозам синоптиков, туман может повториться вечером во вторник и утром 28 сентября из-за безветрия и сырой погоды.