Гражданин Украины по имени Алексей оказался в "заложниках" у пограничников в Пулково. Мужчина прилетел из Антальи дневным рейсом 19 октября, но попасть в город не смог.

- Я живу в Петербурге постоянно, хоть и имею гражданство Украины, - рассказал Metro Алексей, - Соблюдаю закон, постоянно езжу в разные города и страны - самолетом, поездом, машиной, но такое со мной впервые.

Алексей решил отдохнуть в Турции, купил путевку и неделю назад благополучно вылетел из Пулково в Анталью. Из России гражданина Украины выпустили без вопросов, но вот на обратном пути возникли сложности. Алексея задержали при прохождении паспортного контроля, запретили въезд в Россию и без объяснения причин предложили вернуться обратно в Анталью.

- Мне пояснили, что это не депортация, просто мне временно ограничен въезд в страну, почему - ответа нет, - рассказал Алексей, - Мне предложено вернуться в Анталью, а затем попробовать вновь въехать в Россию, либо сделать это через Украину.

Алексею сказали, что его бесплатно посадят в самолет, следующий в Анталью 21 октября. До этого времени мужчине остается только ждать и надеяться на помощь представителей консульства Украины в Петербурге. Хотя там уже предупредили, что сделать что-то вряд ли смогут.

- Я созванивался и с миграционной службой и с консульством Украины, везде отмечают, что я не нарушил никаких законов, - говорит Алексей, - Дипломаты должны приехать в аэропорт, но предупредили, что, скорее всего, помочь не смогут.

Ситуация в Пулково напоминает одновременно сюжеты сразу двух известных фильмов - "Приключения итальянцев в России" и "Терминал". В первом гражданин Италии без паспорта не мог въехать ни на родину, ни в Россию и летал на самолете из Рима в Петербург и обратно. В фильме "Терминал" герою Тома Хэнкса из-за проблем в родной стране пришлось несколько месяцев жить в аэропорту.

"Заложник Пулково" Алексей в свою очередь рассказал Metro, как проводит время в терминале.

- В первые несколько часов меня буквально заперли в крохотной комнатке с диванчиком, где мне и пришлось переночевать. Еду принесли только спустя 8 часов, - рассказал Алексей, - Потом разрешили выйти в зал ожидания вылетов, где пассажиры ждут выхода на посадку. Может, позже еще подальше разрешат гулять. Жаль, что нет возможности встретиться с родными, которые готовы передать мне деньги. И сами деньги через третьих лиц передать тоже запрещают.

Алексей не унывает. Говорит, что из Антальи он планирует улететь в Киев, а оттуда машиной въехать на территорию России. В Петербург он намерен вернуться обязательно. Здесь его ждет родной брат.

Metro не удалось получить оперативный комментарий в Управлении пограничной службы ФСБ России по поводу ситуации с гражданином Украины в Пулково.