В аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге ранним утром 14 октября был отменён рейс авиакомпании Lufthansa во Франкфурт-на-Майне. Официальная формулировка: рейс отменён по техническим причинам, по данным СМИ, у воздушного судна неисправность в двигателе.

Борт Airbus A321 рейса 1439 должен был вылететь из Петербурга в 5:55 утра в пятницу.

- Рейс не вылетел утром 14 октября и был отменён по технической причине, - подтвердили Metro в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей Пулково. - Пассажиров Lufthansa отправила во Франкфурт другими компаниями разными рейсами.