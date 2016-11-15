В Пулково задержали пассажира, в чемодане которого было как на оружейном складе - оружие и патроны к нему. Произошло это 10 ноября.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, у 23-летнего жителя Петербурга, уроженца одной из республик ближнего зарубежья, обнаружили четыре предмета, схожих с патронами, и самодельное устройства для производства выстрела.

Находку отправили на баллистическую экспертизу. Результаты показали, что изъятые предметы являются патронами и относятся к категории боеприпасов для нарезного оружия, а именно спортивно-охотничьими винтовочными патронами калибра 5,6 мм.

Самодельное устройство предназначено для производства выстрела и относится к однозарядному, короткоствольному огнестрельному оружию. Проще говоря, оружие пригодно для стрельбы спортивно-охотничьими патронами.

На пассажира заведено уголовное дело по части первой статьи 222 УК РФ. За "незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" грозит лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.

Пассажир попытался оправдаться - он сказал, что оружие нашел прямо на улице Петербурга.