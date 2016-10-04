Аэродромная техника аэропорта Пулково готова к наступающему осенне-зимнему сезону. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляет аэровокзалом).

В ходе смотра специалисты аэродромной службы Пулково продемонстрировали в работе более 40 единиц спецтехники, которая используется для контроля и поддержания летного поля в эксплуатационном состоянии при любых метеоусловиях.

Среди техники, которая используется в осенне-зимний период, – крупногабаритные снегоуборочные машины VAMMAS, уникальные аппараты SCHMIDT для распределения антигололедной жидкости c шириной обработки до 45 метров, лабораторно-измерительные комплексы ASFT на базе автомобилей Skoda Octavia для автоматизированного измерения коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе и измерения концентрации химического реагента.

Произведенная в 2011-2015 годах модернизация инфраструктуры и обновление парка техники и оборудования Пулково позволили существенно повысить качество обслуживания воздушных судов и сократить их оборотное время в аэропорту.