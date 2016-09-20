В Петербург в Пулково экстренно приземлился самолет с больным пассажиром на борту. Как стало известно, рейс летел из Москвы в Нью-Йорк, когда одному из пассажиров стало плохо. Экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку в Пулково.

Рейс SU100 компании «Аэрофлот» приземлился в Петербурге в полдень. Самолёт должен дозаправиться и около 13:00 мск продолжить движение по изначальному маршруту.

По уточненным данным, женщина на борту самолета, которой стало плохо, перенесла инсульт. Помощь ей оказали медики Пулково, позже ее должны доставить в одну из больниц города.

На борту экстренно севшего в Петербурге рейса находилась глава министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщает Радио Балтика. По словам очевидцев, чиновник одной из первых подошла к пассажирке и начала оказывать помощь.