Снегопад в Петербурге привел не только к многочисленным ДТП, но и к другим происшествиям.

Как сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург", вечером 8 ноября в Приморском районе девушка провалилась в открытый люк.

- За перекрестком Комендантского проспекта и ул. Шаврова, по правую сторону вдоль Комендантского, на пешеходной дорожке открытый люк. Провалилась девушка, еле вытащили. Смотрите под ноги! (люк напротив знака сужение), - написали свидетели.

Уточняется также, что девушка не заметила люк из-за снега, который два дня засыпал улицы Петербурга.

На помощь ей пришли неравнодушные люди, проходившие мимо.

Очевидцы отметили, что петербурженка, провалившаяся в люк, не пострадала.

- Как под этим слоем снега можно ещё и люк открытый разглядеть! – сетуют одни подписчики.

- Повезло девушке, что рядом шли отзывчивые люди, - замечают другие.