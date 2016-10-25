В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 26-летней девушки, пропавшей несколько дней назад.

Молодой человек сознался в содеянном.

– По подозрению в совершении убийства задержан её (жертвы – прим.ред.) 19-летний знакомый. Он признался, что задушил женщину, бросил тело в реку Полтавка, личные вещи сжёг, – говорится в сообщении СУ СК по Приморскому краю.

Личность мужчины не разглашается, однако, как пишут местные СМИ, подозреваемый в особо тяжком преступлении является сыном директора местной школы, где убитая работала учителем.

В ходе проведения следственного эксперимента подозреваемый показал механизм своих действий на манекене, указал место, где скинул тело в воду и где уничтожил вещи. Тело погибшей до сих пор не найдено.

Что стало причиной убийства девушки, не сообщается. По одной из версий, которую сообщают местные СМИ, молодой человек решился на преступление из-за денег, которые убитая одолжила ему ранее (140 тысяч рублей).

По другой версии, он мог убить девушку из ревности к бывшему супругу.

В настоящий момент подозреваемый задержан и заключён под стражу. Сегодня ему было предъявлено обвинение в совершении убийства. Расследование уголовного дела продолжается.



