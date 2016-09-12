Социальная сеть "ВКонтакте" вернула возможность прослушивания аудиозаписей в приложение для iOS.

Это стало возможным благодаря тому, что в июле компания совместно с United Music Agency подписали соглашение о сотрудничестве с тремя крупнейшими правообладателями музыкальной продукции Universal Music, Sony Music и Warner Music

Теперь для возвращения функции необходимо обновить приложение.

– Мы рады возвращению возможности прослушивать музыку в нашем приложении для iPhone. Речь идёт о 14 миллионах активных пользователей ВКонтакте, которые заходят в соцсеть с мобильных устройств компании Apple. Спасибо им за столь длительное ожидание и за то, что они оставались с нами, несмотря на возникшие трудности, – рассказал журналистам пресс-секретарь "ВКонтакте" Евгений Красников

Возможность прослушивания музыки в приложении для iOS-гаджетов исчезла в феврале 2015 года в связи с распространением нелегального контента. Кроме того, из соцсети неоднократно пропадали записи различных исполнителей из-за жалоб лейблов.