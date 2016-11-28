27 ноября состоялся матч "Зенит"-"Краснодар", в котором питерцы уступили сопернику со счётом 2:1. Как заявили СМИ, сразу после игры произошла драка между футболистами "Зенита" в раздевалке команды. Якобы конфликт разгорелся между нападающим Артёмом Дзюбой и вратарем Юрием Лодыгиным из-за пропущенных мячей.

Тем не менее в пресс-службе футбольного клуба опровергли данную информацию и назвали все эти слухи вымыслом, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Это невесть откуда взявшиеся слухи, не имеющие под собой никакого основания. Подобные вбросы уже случались. Печально, что солидные издания пользуются ложными сплетнями из сомнительных источников. Никакой драки не было и быть не могло", — заявил глава пресс-службы "Зенита" Дмитрий Циммерман.

В тоже время издание "Спортфакт" сообщает, что конфликт имел место, но драки в раздевалке "Зенита" после "Краснодара" удалось избежать лишь благодаря Александру Кокорину, который выступил в роли миротворца и смог успокоить своих товарищей и не допустить рукоприкладства.

Стоит добавить, что Дзюба высказывал своё недовольством игрой Лодыгина ещё на поле во время матча "Зенит"-"Краснодар".