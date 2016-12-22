В Сети появился фрагмент, как утверждается, из трудов французского астролога и предсказателя Мишеля де Нострдама, более известного как Нострадамус. В тексте содержится упоминание президента России Владимира Путина. Об этом в четверг сообщает издание NewInform.

В предсказании провидца речь идёт о северном властителе из Аквилона, который многими специалистами по расшифровке и интерпретации непонятных текстов астролога традиционно связывают с Россией.

В переводе с французского можно прочитать: "Северный король из Аквилона поможет установить всё правильно".

Связав обнаруженный фрагмент с другими, ранее не поддававшимися расшифровке, поклонники творчества Нострадамуса пришли к выводу, что речь идёт о ситуации в Сирии. В частности, о том, что помощь России в борьбе с террористами позволит стабилизировать регион, а в будущем – полностью избавить мир от глобальной угрозы международного терроризма.

Между тем, заметим, что никаких официальных данных о найденном фрагменте и уж тем более о таком трактовании предсказаний Нострадамуса нет.