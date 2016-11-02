В преддверии премьеры "Девушка в поезде" актриса Эмилия Блант поговорила с Metro

Завтра в отечественном прокате стартует экранизация бестселлера Полы Хокинс "Девушка в поезде", главную роль в которой исполнила очаровательная британская актриса Эмили Блант. В преддверии премьеры мы поговорили с обладательницей премии «Золотой глобус» о том, каково ей было сниматься в триллере во время беременности.

Ваша героиня Рэйчел пребывает в депрессии, страдает по ушедшему от неё два года назад мужу и топит своё горе в вине. Критики говорят, что это нереалистичное отображение женщины на экране. Вы ведь с ними не согласны?

Мне кажется, тут речь идёт о двойных стандартах, закреплённых в обществе. Да, тут женщины предстают в невыгодном для себя свете, но ведь и мужчин довольно часто изображают так. Почему, когда мужчина совершает неправильный поступок, это нормально, а когда женщина, то нет? Я рада, что вышел фильм, в котором девушка понимает, что ломает свою жизнь. Она человек. Совершать ошибки – это так по-человечески. Подобных историй в жизни очень много. Мои друзья рассказывали мне о таких случаях.

И каково играть Рэйчел, будучи беременной?

Моими постоянными спутниками в первом триместре были усталость, головокружение и тошнота. Вот со всем этим мне приходилось бороться, а с образом Рэйчел нет. Я бы не могла в неё вжиться, поэтому я просто включалась, когда это было нужно, а выходя из кадра, тут же выключалась. Кстати, на съёмках я научилась очень быстро засыпать. Мне говорили: «Эмили, у тебя есть 10 минут». И я шла спать в трейлер. (Делает вид, что спит, похрапывая.)

Вашу героиню подвергают психологическому насилию, её заставляют сомневаться в объективности её восприятия. Такое в кино редко показывают...

Да, это было очень интересно играть! Я пыталась изобразить эмоциональное состояние, когда сам не помнишь, что ты сделал. Она думает, что видит вот это, а на самом деле всё иначе. И грань между этим размыта, что даёт большие возможности для манипуляции.

В последнее время стало появляться больше ярких героинь. Неужели в киноиндустрии наконец-то установилось гендерное равенство?

Ну, это происходит постепенно, а не в один момент. Эта тема активно обсуждается сейчас в Голливуде. И, надеюсь, так будет и впредь. С каждым годом женщинам всё больше и больше платят. Это, знаете, как с темой противостояния коммерческого и авторского кино. Надеюсь, после «Девушки в поезде» не возникнет этих глупых идей, что мы должны снимать кино только для подростков. Нам нужно продолжать поощрять продюсеров, чтобы они давали женщинам хорошие роли, поддерживать сценаристок, которые могут создавать не плоских, а объёмных героинь. Правда, одними разговорами делу не поможешь, поэтому нужно ещё и создавать программы для женщин, которые хотят работать в киноиндустрии.

Как вы думаете, люди поймут и примут «Девушку в поезде»?

Посмотрим, как простые зрители отреагируют. Правда, книга многим понравилась. Она показывает не гламурную домашнюю жизнь, а настоящую, такой, какой она зачастую и бывает – со всей жестокостью. Думаю, многие узнают себя или своих знакомых в героях и ситуациях, в которых они оказываются.