Пожар на Искровском проспекте в Невском районе Петербурга произошел рано утром 27 ноября.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 6.30.
В доме №3 корпус 2 по Искровскому проспекту горела трехкомнатная квартира.
В комнате площадью 10 кв. метров обгорела обстановка. Из соседних квартир были эвакуированы 15 человек.
Пожар в доме на Искровском проспекте был ликвидирован в 7.08.
После пожара в квартире были обнаружены тела мужчины 1951 года рождения и женщины 1950 года рождения, сообщили в главном следственном управлении СКР по Петербургу.
- В настоящее время проводится осмотр места происшествия, с участием следователей-криминалистов, сотрудников МЧС и специалистов в области судебной медицины, проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти, - пояснили в ведомстве.