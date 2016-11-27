Пожар на Искровском проспекте в Невском районе Петербурга произошел рано утром 27 ноября.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 6.30.

В доме №3 корпус 2 по Искровскому проспекту горела трехкомнатная квартира.

В комнате площадью 10 кв. метров обгорела обстановка. Из соседних квартир были эвакуированы 15 человек.

Пожар в доме на Искровском проспекте был ликвидирован в 7.08.

После пожара в квартире были обнаружены тела мужчины 1951 года рождения и женщины 1950 года рождения, сообщили в главном следственном управлении СКР по Петербургу.

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия, с участием следователей-криминалистов, сотрудников МЧС и специалистов в области судебной медицины, проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти, - пояснили в ведомстве.