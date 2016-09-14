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В посольства США и Франции принесли головы Обамы и Олланда

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Президентские подарки. Художник принёс мыльные «портреты» лидеров в посольства их стран

 Опубликовано : Сегодня 22:02

Алексей Спиренков, создатель мыльных голов «Большой семёрки» с разными ароматами, пригласил Metro прогуляться с ним до посольств и вручить там свои творения.

– Я был возмущён санкциями и выразил свои чувства, отправив Обаму, Меркель, Олланда, Кэмерона и остальных на мыло, – объяснил он. – Но я за мир и думаю, что пришло время помириться России с другими странами. Я думаю, что и один в поле воин, поэтому решил сделать первый шаг.

Молодой художник надел красивый костюм, упаковал головы в подарочные корзины, распечатал к каждой трогательную открытку с «Голубем мира» Пикассо, погрузил всё это в свою «Ниву» и отправился к посольству США.

– Это подарок Бараку Обаме, – заявил он охраняющему вход полицейскому, держа в руках дегтярную голову президента Соединённых Штатов.

Тот проникновенно улыбнулся молодому человеку:

– Но его здесь нет...

И всё-таки художника пропустили в посольство.

– Голову у меня не приняли,  потому что нужно знать адрес лица, которому отправляешь посылку, – вздохнул художник. – Но взяли контакты и обещали связаться позже.

Дальше мы отправились к посольству Канады, вооружившись хитростью и головой премьера Джастина Трюдо с запахом крем-брюле.

– В посольстве Америки у нас подарок приняли, теперь мы пришли к вам, – выпалил находчивый художник. – Это знак того, что мы хотим мира и дружбы между Россией и «Большой семёркой».

– О, мы тоже! – ответил по-английски пожилой сотрудник посольства, которого позвала к входу служба безопасности. – Это торт?

– Это мыло.

– Теперь нам есть чем мыться! – рассмеялся мужчина. – Но я не уверен, что могу это принять от имени посольства. Человека, который принимает такие решения, сейчас нет, вам нужно было договориться о встрече заранее и получить приглашение. А почему он в форме головы?

– Это Джастин Трюдо.

Мужчина был покорён. Он рассмеялся и принял подарок.

Возвращаясь к машине, Алексей радостно заметил:

– Вот, теперь место для Обамы под сиденьем освободится!

Человек из охраны посольства Франции, увидев нас с головой Франсуа Олланда, пахнущей коньяком, позвал жандарма, а тот, оглядев голову, привёл помощницу посла.

«Тут у нас посмертная маска Олланда...»
Охранник посольства Франции – проходящей мимо сотруднице, засмотревшейся на мыльную голову.

 

– Приват презент! Дружба! Пис! Фройндшафт! – сообщил ей охранник о наших целях.

Но женщина извинилась и сказала, что подарок принять не сможет.

Так же на жест Алексея отреагировали и в британском посольстве, а вот итальянцы подарок приняли с радостью.

– Я доволен, – подытожил он. – На сегодня всё, но остались ещё Германия и Япония...

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