В Португалии проходит Неделя моды Весна-Лето 2017. И хотя показы в португальском городе Порто пока не столь известны, как Недели моды в Милане или Париже, но и на ней дизайнеры смогли продемонстрировать новинки, приковавшие внимание профессионалов и модников.

На презентации новых коллекций знатоки моды оценили тенденции сезона и в этот раз трендом были выбраны лёгкие полупрозрачные наряды, а также платья, оголяющие изящную фигуру женщины, в частности, бока.

Надо отметить, что данная выставка привлекала внимание не только профессионалов в мире моды, но и несколько сотен компаний, создающих одежду, ткани и аксессуары для пошива нарядов. Инновационные ткани и подходы к дизайну также стали темой для дискуссий на модном событии

Не обошлось, правда, и без казусов. Одна из моделей кутюрье Фатимы Лопес во время показа "потеряла" платье и слегка обнажила грудь, но смогла быстро выйти из ситуации, что не только не испортило показ, но и добавило пикантности проходящему мероприятию.