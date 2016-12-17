Массовая демонстрация оппозиции проходит 17 декабря у Президентского дворца в Варшаве, сообщает ТАСС.

На акцию протеста пришли несколько тысяч человек. Протестующие потребовали, чтобы президент страны вмешался в ситуацию и отказался от подписания ряда спорных законопроектов.

Акция стала продолжением событий минувшей ночи, когда оппозиция блокировала работу парламента. Протестующие окружили здание Сейма и не дали парламентариям его покинуть.

Напомним, ранее оппозиция отказалась участвовать в работе нижней палаты парламента Польши в знак протеста против ограничения доступа журналистов в здание.

Тем не менее, правящей партии "Закон и справедливость" удалось провести голосование по бюджету страны на 2017 год и принять спорный закон о снижении пенсий бывшим сотрудникам силовых структур Польши.

Представители оппозиции заблокировали президиум в главном зале пленарных заседаний, поэтому голосование было организовано в другом зале, не оборудованном электронной системой подсчёта голосов. Однако оппозиция посчитала голосование нелегитимным.

Позже ночью акция протеста началась на площади у здания Сейма. Протестующие заблокировали все выезды из Сейма, только в три часа ночи депутаты и члены правительства смогли покинуть здание.

Протестующие парламентарии остаются в здании Сейма, намереваясь находиться там до 20 декабря, когда, по мнению оппозиции, необходимо провести повторное заседание и легитимное голосование.

Глава МВД Польши Мариуш Блащак назвал происходящее попыткой государственного переворота, а премьер-министр Беата Шидло политических оппонентов к взаимному уважению, напомнив об ответственности, которая лежит на плечах политиков.