В поезде из Петербурга, например, в Сочи можно будет прокатиться не только с ветерком, но и с Wi-Fi. Но только лишь с 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора информационных технологий РЖД Евгения Чаркина.

Не факт, что Wi-Fi будет через три года абсолютно в каждом поезде. Но точно - на каждом вокзале и уже через два года. В развитии проекта предполагается, что пассажир сможет прийти на вокзал, зарегистрироваться в сети и, пройдя в вагон, продолжить работать.

Кроме того, в тестовом режиме в электричках на московском транспортном узле уже работает Wi-Fi. Кроме того, беспроводная сеть есть на экспрессном маршруте Москва – Калуга. В ближайшее время к ним добавится экспрессный маршрут Москва – Рязань – Москва. Эксперимент продлится три месяца, после этого планируется расширить сеть.