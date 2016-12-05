Следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего машиниста электропоезда и его 18-летнего помощника. Связано это с гибелью женщины.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, машинист и его помощник подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьёй 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По версии следствия, вечером 30 октября 2016 года во время посадки–высадки пассажиров электропоезда на станции "Отдых" Казанского направления МЖД автоматические двери зажали 66-летнюю женщину, выходившую из поезда. После этого поезд начал движение и протащил пассажирку по всей длине платформы и ударил её о металлическое ограждение.

В результате полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

Помощник дал машинисту команду на отправление, не убедившись в отсутствии препятствий для закрытия дверей, не провожал состав при отправлении с остановки на протяжении 40 метров согласно инструкции, не убедился в загорании лампы контроля автоматических дверей, а затем не принял мер к остановке железнодорожного подвижного состава, хотя его движение угрожало жизни человека, не произвёл срыва стоп-крана.

Машинист поезда сократил время стоянки, не обеспечил выполнения требований порядка посадки-высадки пассажиров, не произвел 5-ти секундную выдержку после закрытия дверей. Указанные нарушения непосредственно привели к наступлению смерти пассажира.