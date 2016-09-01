В Подмосковье (Можайский район) воссоздадут Бородинскую битву, говорится в сообщении пресс-службы заповедника "Бородинское поле". Эксперты реконструируют бой при Бородино, рейды кавалерии Уварова и казаков Платова, а также действия "батареи Богарне".

– В масштабной реконструкции примут участие военно-исторические клубы наполеоновской эпохи России, ближнего и дальнего зарубежья. Достоверность исторических образов участников Бородинского сражения обеспечит Международная военно-историческая ассоциация (МВИА) и около тысячи любителей военной истории — участников "Дня Бородина — 2016, – отмечается в сообщении.

Территорию "Бородинского поля" поделят на сектора. Посетить их смогут все желающие. Историческая реконструкция будет проходить в течение нескольких дней — с 1 по 8 сентября включительно. 1 и 2 сентября для зрителей будут работают интерактивные площадки "Военно-исторический бивак 1812 года". В субботу, 3 сентября посетители смогут увидеть генеральную репетицию сражения.

Зрителей также ждут мемориальные мероприятия, праздничные концерты в честь Дня Воинской славы и научная конференция "Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы".