26 октября группа вандалов устроила налёт на пригородный поезд в подмосковном посёлке Вербилки.

По предварительным данным, несколько десятков хулиганов разрисовали все одиннадцать вагонов электропоезда с одной стороны.

Чтобы пассажиры не опоздали на работу и не ожидали следующего рейса, локомотивная бригада выполнила рейс до конца. В Москве электропоезд был снят с линии и отправлен в депо на восстановление, сообщает пресс-служба МЖД.

Вместо него на маршрут железнодорожники выпустили резервный состав, благодаря чему удалось избежать дефицита подвижного состава в самое востребованное время – утренние часы "пик".

Столичные железнодорожники сообщили об инциденте в правоохранительные органы с целью поимки хулиганов и привлечения их к ответственности.