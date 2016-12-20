Кстати Это не первый случай жестокого обращения педагогов с детьми. • Декабрь 2015 г. Учитель истории столичной школы №2000 побил восьмиклассника за то, что тот мешал вести урок. • Июнь 2016 г. В Забайкалье физрук избил пятерых второклассников за неправильное выполнение упражнений и плохое поведение.

Областная прокуратура начала расследование инцидента, произошедшего в 4-м классе школы №19 Красногорска. Как сообщил телеканал «Россия», во время урока учительница предложила классу унизить одного ученика за его грубость в адрес детей и самой учительницы.

«Алёшу поставили перед классом. Дети ругали его матом. Сын сказал, что узнал несколько новых слов. Методика не сработала, и тогда Алёшу снова поставили перед классом и каждый дал ему по губам», – поделилась в соцсети рассказом сына мама одного из одноклассников Алексея.

На следующий после инцидента день учительница уволилась. Классным руководителем назначен школьный психолог. С детьми сейчас работает центр психолого-медико-социального сопровождения «Созвездие».

– Телеканал переврал, и я не знаю, почему дети сказали на камеру, что их просили ругаться и бить по губам, ситуация была другой, ничего ужасного в ней не было, всё тривиально, – рассказал Metro директор центра Сергей Сюрин. – Сейчас ситуация под контролем, мы занимаемся с детьми.

Ранее его коллеги уже общались с мальчиком и его мамой.

– Он приёмный ребенок, и в том году его новая мама с ним приходила к нам из-за его поведения в связи с эмоциональным развитием, – пояснила сотрудница центра.

Директор школы на вопросы Metro ответить отказался – говорит, что хочет сначала провести родительское собрание.

К расследованию ситуации подключилась детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.

– Страшно представить, что это происходит по инициативе преподавателя, который прилюдно унижает ученика и призывает к этому одноклассников. Даже к самому сложному ребёнку можно найти подход, – заявила она Metro. – Если конфликт назревал, администрация школы должна была подключиться к его разрешению своевременно, не дожидаясь жутких «импровизаций».