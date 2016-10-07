На днях в парке "Патриот" Министерства обороны РФ состоялась масштабная реконструкция Брусиловского прорыва. Свидетелями масштабной военно-исторической реконструкции самой крупной битвы Первой мировой войны стали около 10 тысяч зрителей.

Мероприятие проходило в рамках празднования Дня сухопутных войск. Около 1000 человек воссоздали самые значительные этапы битвы. Гостями мероприятия стали тысячи школьников, курсантов кадетских корпусов, суворовцев, а также юнармейцы.

Как заявил ректор Университета Синергия, профессор Юрий Рубин, такие мероприятия, как Брусиловский прорыв, являются важным элементов в воспитании нашей молодёжи в духе патриотизма.

– Наряду с фундаментальными знаниями, которые наши студенты получают в Университете Синергия, мы стремимся давать нашей молодёжи как можно больше представления о российской истории, и такой формат, как военная реконструкция, способствует более полному и правильному восприятию таких событий, – отметил Рубин.

Напомним, что Брусиловским прорывом называют фронтовую наступательную операцию Юго-Западного фронта Русской армии под командованием генерала А. А. Брусилова во время Первой мировой войны, проведённая 22 мая — 7 сентября (по старому стилю) 1916 года, в ходе которой было нанесено тяжёлое поражение армиям Австро-Венгрии и Германии и заняты Буковина и Восточная Галиция.